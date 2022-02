Tavira recebe formação em «Atendimento e Acolhimento ao Cliente»

Ação terá uma duração total de 17 horas.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, recebe nos dias 2, 3, 4, 7 e 15 de março a formação «Atendimento e Acolhimento ao Cliente» dirigida, essencialmente, a profissionais do setor do turismo, da restauração e do comércio, embora a mesma possa ser do interesse do público em geral.

Esta ação decorre presencialmente e terá a duração de 17 horas, surgindo da parceria estabelecida entre o município de Tavira e o Turismo de Portugal I.P. – Escola de Hotelaria de Vila Real de Santo António, no âmbito do programa Formação + Próxima.

Os interessados deverão efetuar, previamente, o seu registo na Academia Digital (aqui). Após receção de um e-mail de validação, deverão completar o registo, reunindo assim as condições para formalizar a inscrição através do link correspondente ao curso pretendido.

A formação destina-se a um número máximo de 15 formandos. Os interessados que não consigam integrar o grupo, deverão manifestar a sua intenção em participar futuramente, enviando e-mail para a uma das entidades organizadoras.