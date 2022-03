Tavira prorroga isenções para apoiar agentes económicos do concelho

Novos apoios vigoram até junho.

O município de Tavira, no seguimento do plano de prevenção da pandemia COVID- 19, aprovou em reunião de Câmara Municipal a prorrogação de algumas medidas de apoio aos agentes económicos do concelho.

Foi aprovada a isenção, até junho (inclusive), das taxas de ocupação de espaço público, cobradas no âmbito dos números 1 a 7 e 10 a 23 do artigo 86.º do Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e Publicidade de Tavira e respetivas taxas administrativas.

O executivo validou também a isenção, até junho (inclusive), das taxas de ocupação de terrado em feiras e mercados de levante.