Tavira promove Sabores Mediterrânicos e participa na Semana da Ria Formosa

Tavira dá a provar Sabores Mediterrânicos do Algarve e participa na Semana da Ria Formosa.

No âmbito do programa Valorizar – Linha de Apoio à Sustentabilidade e da candidatura «Tavira com a Dieta Mediterrânica – Um destino turístico sustentável» realiza-se na sexta-feira, dia 14 de abril, a primeira ação «Sabores Mediterrânicos do Algarve», pela Associação In Loco, na Unidade Móvel de Educação Alimentar, junto ao Mercado Municipal de Tavira.

Trata-se de uma iniciativa que contempla duas demonstrações gastronómicas: açorda do campo (09h30) e carapaus alimados (11h30).

No decorrer desta ação, os participantes terão a oportunidade de comprar alguns produtos no Mercado e aprender a confecioná-los de forma divertida.

Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição aqui e mais informações podem ser pedidas através de contacto telefónico (281 320 568) ou e-mail (dietamediterranica.tavira@gmail.com).

De realçar ainda que, durante o mês de abril, todas as sextas-feiras de manhã, decorrerão duas demonstrações culinárias.

Por outro lado, o município de Tavira prepara-se para integrar, entre os dias 16 e 22 de abril, mais uma Semana da Ria Formosa, em conjunto com os concelhos de Faro, Loulé, Olhão e Vila Real de Santo António (VRSA) abrangidos pelo Parque Natural da Ria Formosa (PNRF).

Uma iniciativa, com atividades destinadas essencialmente aos estabelecimentos escolares, que visa sensibilizar para as causas ambientais e promover a partilha pedagógica de experiências, assim como desenvolver ações sobre os valores naturais deste território.

A «Semana da Ria Formosa» pretende, ainda, fomentar parcerias entre entidades públicas, privadas e instituições sociais, numa perspectiva de intervenção no meio.

O objetivo consiste em difundir informações, fomentar o conhecimento, as práticas que possam incrementar a consciencialização e o reconhecimento da importância da Ria Formosa, contribuindo para a criação de uma consciência ecológica conducente com a preservação do património natural e cultural.

Em Tavira, terão lugar diversas atividades pedagógicas, designadamente, visitas temáticas que abordam questões relacionadas com a Ria Formosa.

Todo o programa pode ser consultado aqui.