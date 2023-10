Tavira promove oficina gratuita de empreita de palma

Oficinas de longa duração de empreita de palma serão disponibilizadas gratuitamente pelo município de Tavira, à comunidade.

No âmbito do programa Valorizar – Linha de Apoio à Sustentabilidade e da candidatura «Tavira com a Dieta Mediterrânica – Um destino turístico sustentável» regressam, no mês de novembro, as oficinas experienciais, começando pela empreita de palma.

A primeira ação dedicada à empreitada de palma terá lugar, nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, entre as 14h00 e as 17h00, na sede da Associação Contato, sob a orientação da AECT – Projeto Lado a Lado.

Lembrando que no mês de outubro, o município de Tavira integrou a celebração do Património Cultural Imaterial da UNESCO, no âmbito da Dieta Mediterrânica, com uma oficina de esparto cru, sob a orientação do artesão Bruno Constâncio, como noticiou o barlavento.

Neste seguimento estão previstas as oficinas experienciais, tendo em consideração os costumes e tradições da Dieta Mediterrânica, no âmbito do artesanato, folclore e prova de vinhos.

Esta iniciativa é gratuita e tem um número limitado de participantes, devendo os interessados efetuar a sua inscrição online: (aqui).

Para mais informações, basta contactar a Câmara Municipal de Tavira através de contacto telefónico (281 320 568) ou e-mail (dietamediterranica.tavira@gmail.com).