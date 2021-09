Tavira promove conversa online com Irene Flunser Pimentel

Sessão em Tavira com Irene Flunser Pimentel integra o Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto.

O município de Tavira, no âmbito do programa Encontro com Autores, realiza no dia 12 de outubro, terça-feira, às 21h30, na página de Facebook, uma conversa online com a escritora Irene Flunser Pimentel.

Esta sessão integra o Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto – Projeto Nunca Esquecer, que foi formalizado pelo Conselho de Ministros e visa recordar, homenagear e divulgar a segunda guerra mundial e as suas vítimas, incluindo cidadãos portugueses.

Irene Flunser Pimentel é mestre em História Contemporânea (século XX) e doutorada, em História Institucional e Política Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Investigadora do Instituto de História Contemporânea, é autora de diversas obras:

História das Organizações Femininas do Estado Novo (2000);

Fotobiografia de Manuel Gonçalves Cerejeira (2002);

Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Em Fuga de Hitler e do Holocausto (2006);

História da PIDE (2007);

Tribunais Militares Especiais e Tribunais Plenários durante a Ditadura e o Estado Novo, em coautoria (2009);

Fotobiografia de José Afonso (2009);

A cada um o seu lugar (2011);

Salazar, Portugal e o Holocausto, em coautoria (2013).

A par disso, foi distinguida com o Prémio Pessoa, em 2007, e com o Prémio Seeds of Science, na categoria «Ciências Sociais e Humanas», em 2009.