«Tavira, Os Dias do Vinho» dá a provar néctares de todo o país

Entrada custa oito euros e inclui copo de prova.

A Rua do Cais, em Tavira, será palco de mais uma edição de «Tavira, Os Dias do Vinho», de sexta-feira a domingo, 15 a 17 de julho.

O certame conta com a presença de 40 stands com produtores de vinho de quase todas as regiões do país, e também com alguns stands de petiscos e doces regionais. Começa todos os dias às 18h00 e encerra às 00h00, exceto no dia 17, em que termina às 23h00.

Todos os vinhos em prova, poderão ser adquiridos.

A entrada tem um custo de oito euros e inclui a oferta de um copo de prova Schott Zwiesel.

A iniciativa é organizada pelo grupo Cegos por Provas e pela Rota dos Vinhos do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Tavira.