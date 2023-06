Tavira levou Mostra da Dieta Mediterrânica a Sevilha

O Consulado de Portugal em Sevilha acolheu a Mostra da Dieta Mediterrânica, no 10º aniversário da inscrição na lista da UNESCO.

As celebrações do 10.º aniversário da Inscrição da Dieta Mediterrânica na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, cuja comunidade representativa é Tavira, decorreram na passada quarta-feira, dia 28 de junho, no Consulado de Portugal em Sevilha, sob o tema Mostra Dieta Mediterrânica – Património Cultural Imaterial da Humanidade».

Esta iniciativa, liderada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, contou com a participação da Câmara Municipal de Tavira, da Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve, da Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg), da Associação In Loco, da Escola de Hotelaria e Turismo (ESHT) de Vila Real de Santo António, da Universidade do Algarve (UAlg) e da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Durante a Mostra teve lugar o seminário «Saúde na Dieta Mediterrânica», o qual incluiu a apresentação de resultados de projetos neste âmbito, assim como da Rota da Dieta Mediterrânica pela Associação In Loco.

O momento integrou, ainda, uma mesa redonda que visou enaltecer o contributo do Algarve em diferentes abordagens, bem como a apresentação do programa cultural «Verão em Tavira» e da Feira Da Dieta Mediterrânica, que se irá realizar entre os dias 7 e 10 de setembro.

No decorrer das apresentações, a Ana Paula Martins, presidente da Câmara Municipal de Tavira, lançou o convite para que a assistência conheça o concelho e usufrua do programa cultural que o concelho oferece de julho a setembro.

A Mostra contou também com a atuação dos acordeonistas Sérgio Conceição e Silvino Campos que presentearam o público com diversos apontamentos musicais, onde não faltou o corridinho algarvio.

Houve espaço, ainda, para uma demonstração gastronómica, provas de vinhos e de produtos, assim como artesãos a trabalhar ao vivo.