Tavira está a investir na requalificação da rede viária do concelho

Estão em curso várias empreitadas de requalificação da rede viária de Tavira, com o objetivo de melhorar a segurança e acessibilidade do concelho.

Com o intuito de beneficiar a rede viária do concelho, a Câmara Municipal de Tavira continua a apostar na conservação das estradas e dos caminhos municipais, sendo que neste momento se encontram em curso diversas empreitadas «que irão contribuir para a melhoria significativa da segurança rodoviária, acessibilidade e mobilidade», segundo a autarquia.

O destaque, neste momento, vai para as repavimentações do Caminho Municipal (CM) 1236 (Almargem), desde a ER 125 até EM 508 e do Caminho Municipal Covas de Gesso e do Caminho Municipal Vale d´El Rei, na freguesia de Tavira, pelo valor de 211.203,08 euros.

Em simultâneo, encontram-se a ser pavimentados o Caminho Municipal entre Ponte Almargem e ER 125 (Calçadinha), na freguesia da Conceição e Cabanas de Tavira e o Caminho Municipal entre EM 508 (Fonte Salgada) e Ribeira (Aragão), na freguesia de Tavira, pelo valor de 108.708,40 euros.

Seguem-se outras empreitadas de repavimentação, as quais já se encontram em procedimento, tais como o troço da EM 508, entre a Capelinha e o entroncamento CM 1235 e Caminho Municipal Vale Formoso desde EM 508 até final, na freguesia de Tavira, pelo preço base de 277.340,13 euros.

O Caminho Municipal Pontão da Barreira (Vale Formoso) desde da EM 397 até Quinta Mimosa e a Estrada dos Arneiros (São Marcos), ambos na freguesia de Tavira, num total base de 192.601,48 euros, seguem-se na lista.

O último trata-se do Caminho Municipal CM 1240 (Carapeto), entre a ER 125 e a Cumeada, na freguesia da Conceição e Cabanas de Tavira, pelo preço base de 145.304,00 euros.

Tendo em conta que é objetivo da edilidade «cobrir todo o território em termos de beneficiação da sua rede viária, estão, neste momento, em fase de conclusão os outros projetos de repavimentação.

São eles: Estrada da Campina (desde CM 1342 até CM Vale Potes), na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 78.266,50 euros; Estrada da Missa (desde EB1 da Luz de Tavira e o CM 1342), na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 73.553,67 euros; Estrada do Monte dos Frades, Amaro Gonçalves (desde EM 516 até CM 1342), na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 104.353,90 euros; Caminho no Fundo entre o CM 1339 e a EM 516, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 10.494,70 euros; Estrada do Monte Redondo, Amaro Gonçalves, entre a EM 516 e o CM 1339, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 63.499,50 euros; Caminho das Berlengas, Arroteia, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 104.136,81 euros; Estrada da Arroteia à ER125, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 96.726,09 euros; Estrada da Arroteia, entre o CM 1334 e o CM 1339, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 288.216,90 euros; Estrada das Pereirinhas, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 191.034,80 euros; Caminho do Josué e dos Picoitos, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 74.350,00 euros; Estrada da Calada, pelo valor estimado de 174.696,40 euros e o Caminho da Calada, pelo valor estimado de 28.214,46 euros, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão; Caminho do Galiche, na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão, pelo valor estimado de 17.282,20 euros; e Rua Comandante Henrique de Brito e Travessa Nossa Senhora do Livramento, na freguesia de Tavira, pelo valor estimado de 28.112,20 euros.

Com todas estas intervenções na rede viária, a autarquia «garante a circulação segura de pessoas e bens em todo o concelho».