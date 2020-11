Tavira dinamiza comércio local com prémios para os consumidores

Serão dois passatempos a cativar clientes para os estabelecimentos locais.

A Associação Baixa de Tavira dinamiza, entre 7 de dezembro e 15 de janeiro, com o apoio da Câmara Municipal, dois passatempos de promoção e incentivo ao consumo no comércio local: um Sorteio de Natal e o programa «Juntos fazemos a diferença na economia local: ao comprar já está a ganhar».

As ações, concretizadas em formato de vouchers não convertíveis em dinheiro, visam colmatar as dificuldades causadas pela atual situação de pandemia, no setor económico.

Assim, no âmbito do Sorteio de Natal, ao efetuarem compras na Baixa de Tavira, nos estabelecimentos associados, os consumidores habilitam-se a ganhar prémios de 500 euros (1º prémio), 400 euros (2º), 300 euros (3º), 200 euros (4º), 150 euros (5º) e, do 6º ao 10º prémio, 100 euros.

O sorteio terá lugar, no dia 18 de janeiro, às 11h00, na Galeria André Pilarte (Rua D. Marcelino Franco), podendo os vales ser utilizados até ao dia 30 de abril de 2021.

Já o passatempo «Juntos fazemos a diferença na economia local: ao comprar já está a ganhar» destina-se, igualmente, a todos os clientes cujas compras sejam efetuadas nos estabelecimentos aderentes à Associação Baixa de Tavira.

Ao realizar uma compra no valor igual ou superior a 40 euros e inferior a 80 euros, num único talão, o cliente recebe um voucher de 20 euros para utilizar num estabelecimento de restauração da Associação Baixa de Tavira, ou um vale no valor de 10 euros num dos espaços aderentes. Juntam-se, ainda, cinco euros para utilizar no comércio a retalho e serviços.

Os restaurantes (não associados) que pretendam aderir a esta iniciativa deverão fazê-lo até às 23h59 de dia 3 de dezembro, através de e-mail.