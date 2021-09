Tavira celebra os «Dias da Dieta Mediterrânica» com cultura

Apesar dos constrangimentos resultantes da COVID-19, o município de Tavira não quis deixar de assinalar, neste mês de setembro, a Dieta Mediterrânica.

Para o efeito, foi programado um conjunto de iniciativas que decorrem de 02 a 05 de setembro.

Durante estes dias, o fado está em destaque com os concertos de Fábia Rebordão, no dia 02, a Gala de Fado – Fado com História, no dia 03, e Sara Correia, no dia 04, pelas 22h00, no Parque do Palácio da Galeria.

Os Amor Electro, uma das principais bandas da atualidade da música moderna portuguesa, fecha a programação com um concerto, no dia 05 de setembro, pelas 22h00, também no Parque do Palácio da Galeria.

Ainda neste âmbito, foram previstas atividades do Serviço Educativo do Museu Municipal de Tavira, com workshops de artes tradicionais (taleigos, cestaria e empreita), a transmitir online no facebook do Município, de 03 a 05 de setembro, pelas 10h30, bem como atividades no Mercado Municipal, onde se destacam as demonstrações culinárias, com o Chef Abílio Guerreiro, nos dias 02 e 03 de setembro, pelas 10h00.

É possível, ainda, visitar a exposição itinerante da Dieta Mediterrânica, no Mercado da Ribeira, de 02 a 30 de setembro, e a exposição «O polvo ordena» – fotografia e vídeo de Pepe Brix, no âmbito do projeto «+Roteiros de Pesca de Santa Luzia – Rota do Polvo e Rota do Atum-Barril», Programa Operacional Mar 2020, Grupo de Ação Local da Pesca do Sotavento Algarvio, no Salão da Junta de Freguesia de Santa Luzia, a partir de dia 03 de setembro, entre as 09h00 e as 17h00.

Durante este período, irão também decorrer as habituais feiras de artesanato, no Jardim das Palmeiras, na sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 19h00, numa organização das associações ASTA, Almadrava e Albacora com o apoio do município de Tavira.

Bilheteiras:

Praça da República: diariamente, entre as 20h00 e as 23h00

Largo frente ao Palácio da Galeria: dias dos espetáculos, entre as 20h00 e as 23h00

Palácio da Galeria: horário de funcionamento dos serviços

Para os espetáculos gratuitos os ingressos encontrar-se-ão disponíveis, no dia anterior à sua realização. São disponibilizados, no máximo, dois ingressos por pessoa.

Lotação máxima dos espaços reduzida de acordo com as normas da DGS e os planos de contingências criados para o efeito. Obrigatória a aquisição prévia de ingressos, inclusive nos espetáculos gratuitos.

Obrigatório usar máscara e cumprir as regras de segurança definidas para os diversos espetáculos.