Tavira celebra Dia da Cidade com várias inaugurações

Tavira preparou uma série de inaugurações para assinalar o Dia da Cidade, que decorre a 24 de junho, próximo sábado.

No âmbito das comemorações do Dia da Cidade, 24 de junho, a autarquia tavirense preparou um programa que integra um conjunto de inaugurações, nomeadamente, a obra de requalificação da Rua Capitão Jorge Ribeiro (Cabanas), o edifício do Compromisso Marítimo (Tavira) e o Núcleo Museológico de São José (Santa Casa da Misericórdia).

As celebrações iniciam-se, pelas 10h30, com o hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, seguindo-se, pelas 11h00, a sessão solene que contempla a distinção de 19 trabalhadores com medalhas de bons serviços e dedicação grau prata (30 anos de serviço) e oito funcionários com medalhas de bons serviços e dedicação grau cobre (20 anos de serviço).

A edilidade presta, ainda, homenagem, através da atribuição de medalha de mérito municipal (prata e cobre), a 13 cidadãos e entidades locais que se distinguiram, na sociedade, pelo seu percurso.

Pelas 15h00, terá lugar, em Cabanas, a inauguração da obra de requalificação da Rua Capitão Jorge Ribeiro, pelo valor de €1.492.658,99.

«Considerando que o principal acesso a Cabanas não apresentava condições de conforto e segurança para peões e ciclistas, esta intervenção, numa área aproximada de 13675m2, visou inverter esta situação, através da alteração do perfil transversal da rodovia, da afetação de mais espaço público à circulação pedonal e ciclável, da requalificação de pavimentos e da criação de condições de circulação para pessoas com mobilidade condicionada, da introdução de mobiliário urbano, da melhoria e do incremento da rede de drenagem das águas pluviais, da substituição de redes deterioradas de saneamento e de abastecimento de águas e do enterramento de infraestruturas elétricas e de telecomunicações», esclareceu a Câmara Municipal de Tavira.

Segue-se, pelas 16h00, em Tavira, a inauguração da obra do edifício do Compromisso Marítimo, a qual resultou num investimento global de €210.639,42. A intervenção compreendeu, entre outros trabalhos, o reforço estrutural do edifício, a execução de nova cobertura, assim como a alteração da instalação elétrica e de telecomunicações.

Pelas 17h00, decorre a inauguração do Núcleo Museológico de São José e da exposição Hospital do Espírito Santo – Tavira Caritativa, numa iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Tavira que pretende valorizar a memória histórica deste edifício.

O projeto consiste numa exposição permanente com um polo de exposições temporárias que evidencia todas as áreas de ação das instituições parceiras de modo a abranger as diversas facetas do Hospital.

A exposição resulta de uma abordagem multidisciplinar, cruzando materiais recuperados do edifício, representações cartográficas e iconográficas e documentos de arquivo, bem como infografias, reconstituições tridimensionais e multimédia resultantes e compiladoras da investigação em curso.