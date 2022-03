Tavira atualiza lista de material necessário para ajuda à Ucrânia

Campanha solidária «Juntos pela Ucrânia».

No âmbito da situação de conflito na Ucrânia, e no seguimento do apoio do município de Tavira à campanha de apoio a este país, a autarquia atualizou a lista de necessidades de material.

Os novos bens poderão ser entregues, ao grupo de voluntários/as ucranianos/as de Tavira, até dia 31 de março, no edifício onde funcionava a Fundação da Juventude (Rua Maria Aboim, n.º 1), de segunda a sexta-feira, entre as 15h00 e as 18h00, e aos sábados e domingos, entre as 10h00 e as 18h00.

Os bens recolhidos seguirão, posteriormente, para a Associação dos Ucranianos do Algarve, em Faro, onde foi criado o Centro de Logística Ucraniano do Algarve «Juntos pela Ucrânia!».

A lista de necessidades contém agora bens alimentares como comida enlatada (conservas, salsichas, leguminosas, fruta em calda, etc.), massa, arroz, sopas instantâneas, chocolate, bolachas, chá e café (saquetas), comida para bebé e barras de cereais.

Nos produtos de higiene, existe carência de toalhitas húmidas, fraldas para crianças, pó de talco e produtos de higiene pessoal.

Os voluntários pedem também vários meios medicinais como material para curativos (bandas elásticas, torniquete médico, ligaduras, algodão, compressas), desinfetantes, pomadas para cicatrização, analgésicos, medicamentos gástricos, renais e cardíacos, álcool, máscaras descartáveis, sistemas de transfusão de sangue, cobertores de resgate, luvas descartáveis e seringas.

São ainda pedidas lanternas e lanternas de cabeça, tapetes e colchões de ginástica, carregadores portáteis (powerbanks), canecas, garrafas térmicas e sacos-cama.

Os/as voluntários/as encontram-se disponíveis para mais informações, através do número 961 205 514.