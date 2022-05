Tavira assinala hoje o Dia Nacional do Pescador com sessão solene

Serão reconhecidos quatro pescadores.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Tavira recebe hoje, terça-feira, dia 31 de maio, às 16h00, uma sessão solene de reconhecimento aos pescadores locais, no âmbito do Dia Nacional do Pescador.

A celebração consiste no reconhecimento e na valorização de uma vida dedicada ao mar.

Serão distinguidos Alberto Zacarias da Encarnação Fernandes (Cabanas de Tavira), José Liberto Pereira Campos (Luz de Tavira), Joaquim Ludovico Vieira (Santa Luzia) e João Hermínio Efigénia da Cruz (Tavira).

A autarquia «comemora, uma vez mais, esta data com o intuito de enaltecer a profissão e reconhecer a importância que este setor representa na economia local, regional e nacional».