Tavira aproxima-se dos cidadãos com «Presidências Abertas»

Tavira pretende auscultar a população, através de um périplo do executivo municipal por todas as freguesias do concelho, a iniciar este mês.

Com o objetivo de reforçar a participação e cidadania ativa, a Câmara Municipal de Tavira inicia as «Presidências Abertas» de forma a promover a proximidade do executivo municipal com a população, criando um espaço de diálogo descentralizado.

Esta é uma iniciativa que pretende auscultar a população em cada uma das freguesias, «procurando junto de quem conhece o território e os seus desafios diários», justifica o município

Nesse sentido, Ana Paula Martins, líder municipal, acompanhada do restante executivo tavirense, vai deslocar-se a todas as freguesias com um roteiro por localidades, onde existirá um espaço aberto de diálogo.

De seguida, das 16h00 às 18h00, serão ouvidos os munícipes, individualmente, que tenham agendado previamente, através de e-mail (proximidade@cm-tavira.pt).

Para assinalar o Dia da Participação Pública, 26 de janeiro, inicia-se a primeira «Presidência Aberta» na freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo.

De realçar que as potencialidades da participação pública «são reconhecidas e refletem-se pela sua contribuição para uma tomada de decisão mais democrática», afirma a autarquia.

«A proximidade é fundamental neste processo e possibilita a melhoria da comunicação e relação com o munícipe», acrescente.

Roteiro

23/02 – Luz de Tavira e Santo Estêvão

30/03 – Santa Luzia

27/04 – Cachopo

25/05 – Conceição e Cabanas

29/06 – Tavira