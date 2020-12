Tavira apoia famílias em situação de arrendamento habitacional

No âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, 33 agregados familiares de Tavira irão beneficiar, pelo período de um ano (eventualmente renovável), da comparticipação financeira da autarquia em relação à renda mensal com habitação.

O apoio, destinado a famílias em situação de carência económica, resulta num investimento de 86088 euros.

Usufruem desta comparticipação todos os candidatos com dificuldades económicas e sociais comprovadas, de acordo com as condições e os requisitos previstos em regulamento.

Segundo a Câmara Municipal de Tavira, o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento «constitui-se como uma medida adequada à atual realidade, tendo em consideração as caraterísticas do mercado de arrendamento e as necessidades efetivas das famílias que necessitam de recorrer a esta solução, num período de vulnerabilidades acrescidas».