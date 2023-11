A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Tavira aderiu à campanha nacional «Estendal dos Direitos».

De forma a assinalar o 34.º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, a CPCJ de Tavira aderiu à campanha nacional «Estendal dos Direitos».

Pretende-se com esta adesão aumentar a consciência pública sobre esta temática, formar para uma cidadania responsável, reforçar a proteção de crianças e jovens em risco e sensibilizar e informar os mais novos acerca dos seus direitos e deveres.

Neste sentido, decorre, até dia 30 de novembro, no Mercado da Ribeira, uma exposição acerca dos direitos das crianças. Também, no dia 26, a partir das 09h30, na Praça da República, terá lugar uma caminhada (inserida no Plano de Promoção da Atividade Física do Concelho) com o intuito de alertar para esta causa.

Esta iniciativa contou com a colaboração dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do concelho, das crianças que frequentam as atividades do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), do Projeto Tavira + da Fundação Irene Rolo, assim como do Centro de Apoio Integrado a Crianças «A Gaivota».

Anualmente, as Nações Unidas assinalam a 20 de novembro o Dia Mundial da Criança, cujo objetivo é promover os direitos e o bem-estar das crianças. Neste dia, em 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração dos Direitos da Criança e, no mesmo dia, em 1989, a Assembleia adotou por unanimidade a CDC. O documento foi ratificado em 1990, inclusive por Portugal.