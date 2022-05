Tavira acolheu encontro escolar regional de robótica submarina

Encontro escolar regional de robótica submarina realizado em Tavira no âmbito do projeto «ROV4ALL – Construção de robôs submarinos em contexto escolar».

No âmbito do projeto «ROV4ALL – Construção de robôs submarinos em contexto escolar», decorreu no dia 18 de maio o encontro regional escolar nas piscinas Municipais de Tavira, organizado pelo Centro Ciência Viva de Tavira e Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira (EEMT) – IPMA, com o apoio do município de Tavira.

Nos últimos dois anos letivos, mais de 200 alunos (9º ao 12º ano) da região do Algarve construíram pequenos robôs submarinos a partir de um kit desenvolvido para o efeito, incentivando a exploração dos oceanos através da prática da eletrónica e robótica.

O ROV4ALL é um projeto de literacia do oceano que pretende motivar e despertar o interesse dos alunos para as ciências e tecnologias marinhas através da construção de pequenos ROVs (do inglês, Remotely Operated Vechicle).

Este tipo de veículos permite o estudo e a exploração do fundo do mar e de estruturas submersas e são usados tanto na investigação científica como em operações militares, de segurança e na exploração petrolífera.

Este projeto é financiado pelo Fundo Azul da Direção-Geral de Política do Mar, tendo como promotor a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e como parceiros o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Observatório do Mar dos Açores, o Centro Ciência Viva de Tavira, o Instituto para a Qualificação (IP-RAM), o Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico e o Instituto do Mar.

Neste projeto participaram cerca de 50 escolas dos Açores, Algarve, Madeira e Lisboa (áreas de abrangência do projeto), e em particular na região do Algarve participaram 11 estabelecimentos de ensino: