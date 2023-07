Tavira acolhe exposição fotográfica «Amigos (im)Perfeitos»

«Amigos (im)Perfeitos», projeto de Carlos Filipe, vai mostrar-se em fotografias, numa exposição patente em Tavira entre o dia 2 e 31 de agosto.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, vai inaugurar no dia 2 de agosto, às 18h00, a exposição de fotografia «Amigos (im)Perfeitos» de Carlos Filipe, num momento que contará com a presença tanto do autor como do seu amigo de quatro patas, o Boris, impulsionador de todo o projeto.

Carlos Filipe é natural de Aljustrel, licenciou-se em Português e Inglês e mudou-se para o Algarve em 2005.

Começou a fotografar, em 2009, por mera curiosidade, tendo como foco do seu trabalho, os autorretratos e o fascínio por fotografia conceptual. Durante vários anos, retratou emoções, sentimentos e histórias que o levaram a construir várias exposições por diferentes regiões do país.

Publicou inúmeros trabalhos em jornais e revistas, tendo feito uma pausa no seu percurso criativo para viajar pelo mundo em busca de inspiração.

Quando regressou a Portugal, recomeçou o seu percurso fotográfico, tendo-se especializado em fotografia de animais de estimação.

Em 2019, lançou o seu primeiro livro «Amigos (im)Perfeitos» com fotografias e textos de sua autoria, tendo, posteriormente, culminado numa exposição.

A história deste projeto é «indissociável» da estória do Boris, «um acaso da vida que se tornou num amor maior e quase inexplicável», que acabou por motivar o projeto «Amigos (im)Perfeitos».

Depois de uma série no YouTube, um livro oficial e visitas as escolas, o projeto de Carlos Filipe entra numa nova fase, uma galeria de retratos.

«Amigos (Im)perfeitos» é uma exposição onde se conhecerá um conjunto de animais que «mudaram a vida de todos à sua volta pela sua força de viver, pelo amor que entregaram a quem os acolheu e levantaram a cabeça, quando o mundo parecia querer deitá-los abaixo», de acordo com a sinopse da exposição.

«Todos têm uma história que foi contada por quem os salvou. Todos têm uma beleza carismática. Todos têm algo para nos ensinar», lê-se ainda.

Aos representantes da Câmara Municipal de Tavira e ao autor Carlos Filipe, juntam-se, para um breve momento de conversa sobre a exposição e a temática que a envolve, Agnes Freitas, Provedora do Animal de Tavira, e João Ferreira da associação ARA – Animal Rescue Algarve, na inauguração da mostra.

Também, nesse dia, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos será visitada por alguns dos cães que estão alojados, temporariamente, no Canil e Gatil Municipal de Tavira a aguardar adoção responsável.

A exposição promete desvendar histórias de vida e amizade, e estará patente entre os dias 2 e 31 de agosto.