TASA agora disponível na loja Casa Alegre da Vista Alegre

O Projecto TASA – Técnicas Ancestrais Soluções Atuais faz parte de uma seleção de 50 marcas portuguesas que integram a a Casa Alegre, o recém-criado Marketplace da Vista Alegre.

Este espaço é uma plataforma digital que promove produtos de casa, lifestyle, decoração, gourmet e bem-estar com assinatura «Autêntico, sustentável e português».

A Casa Alegre apresenta-se com «uma marca ecologicamente responsável e ativa» que seleciona os parceiros em função das suas políticas ambientais e de recursos humanos. A marca algarvia está presente aqui.

O TASA partilha os mesmos valores na persecução da sua missão de manter ativas as artes tradicionais do Algarve, estimulando a produção artesanal e o design de produto com matérias naturais e, por essa via, o respeito pelo ambiente, a cultura e as pessoas.

Esta não é a primeira vez que a marca regional criada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve em 2010, atualmente gerida pela Proactivetur, escala para o nível nacional e internacional, mas é de louvar o facto de integrar uma corrente nacional em favor da produção nacional sustentável e de se juntar a marcas de prestígio reconhecidas no mercado.