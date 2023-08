Talhões das hortas urbanas de Loulé têm novos utilizadores

Foram entregues nove talhões das Hortas Urbanas das Bicas Velhas a novos utilizadores, no Dia Nacional da Conservação da Natureza.

A partir de agora estes utilizadores terão a oportunidade de cultivar esse pedaço de terra e dele retirarem alguns produtos hortofrutícolas para consumo próprio.

A utilização das Hortas requer o cumprimento das regras estabelecidas, o uso correto dos recursos disponibilizados e uma convivência sã entre os utilizadores.

Por outro lado, a agricultura biológica constitui um elemento obrigatório.

As Hortas Urbanas do município de Loulé foram criadas com o objetivo de proporcionar aos cidadãos do concelho, em especial à população em situação mais vulnerável em termos socioeconómicos, a possibilidade de cultivarem os seus produtos agrícolas, e assim poderem usufruir de produtos frescos, produzidos por si e pelo seu agregado familiar.

Pois, a nível global é importante arranjar cada vez mais formas de contribuir para o reforço da produção de produtos alimentares.

Esta iniciativa da autarquia veio dotar o município de Loulé de um equipamento com uma forte componente social, mas também ambiental, já que permitiu reforçar a relação entre o Homem e a Terra.

As Hortas de Loulé ocupam um espaço público que se encontrava disponível, contribuindo a sua utilização para a recuperação do local e equilíbrio da paisagem citadina, bem como para a utilização de um recurso valioso que era desaproveitado, a água das Bicas Velhas (ribeiro localizado junto ao terreno).

Deste modo, com a criação destas Hortas, devolveu-se à comunidade um espaço comunitário que funciona como um elo de convivência social entre gerações e proporciona benefícios económicos e de saúde, especialmente no que concerne a uma alimentação saudável, favorecendo o contacto com a natureza enquanto forma de evitar o sedentarismo.