Susana Travassos e Simon Seidl atuam na República 14

Susana Travassos homenageia o pai em dois concertos, ao lado do pianista alemão Simon Seidl, num repertório escolhido em especial para a ocasião.

Em dose dupla, Susana Travassos apresenta-se no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, ao lado do pianista alemão Simon Seidl, às 19h00 e às 21h30, na Associação Cultural e Re-creativa República 14, em Olhão.

O concerto intitulado «Meu pai é um pássaro» será uma homenagem ao pai da Susana, o jornalista Fernando Reis, falecido no ano passado.

Na véspera do seu aniversário, de acordo com a organização, «será uma noite comovente com um repertório muito especial que reúne as melhores peças do repertório da Susana e outras escolhidas para a ocasião».

Além disso, está também confirmada a participação especial do guitarrista André Ramos.

Susana Travassos é uma cantora vilarealense que nos últimos anos conquistou um lugar de prestígio internacional ao lado de artistas como Yamandu Costa, Luísa Sobral, Toninho Horta, Chico Pinheiro, Chico Cesar, Zeca Baleiro, Pierre Aderne, Carlos Aguirre, Luis Felipe Gama, Quique Sinesi, entre outros.

O seu primeiro álbum, «Oi Elis» (2008), foi um tributo à cantora brasileira Elis Regina e o «Tejo- Tietê» (2013) apresentou uma colaboração com o guitarrista brasileiro Chico Saraiva

O «Pássaro Palavra» (2019) é o seu primeiro projeto de originais, gravado em Buenos Aires, onde a artista se afirma como compositora.

No denota-se a união entre o fado, a música latino-americana, o tango e a linguagem universal do jazz. Este é um projeto que já viajou por diferentes países, tais como: Colômbia, Argentina, Brasil, Espanha, Canárias e Coreia do Sul.

Recorde-se ainda que Susana Travassos foi finalista do Festival da Canção, onde defendeu uma canção da Aline Frazão em 2018.

Por sua vez, Simon Seidl é um pianista alemão que nasceu em Ingolstadt.

Estudou piano e jazz com Hubert Nuss na Cologne University of Music, tendo conquistado, em 2007, o prémio «Ingolstädter Jazz Prize».

Entre 2007 e 2008 foi um jovem estudante no Conservatório de Munique. De 2004 a 2007, foi vencedor de vários prémios no «Jugend jazzt» e membro da Bavarian State Youth Jazz Orchestra.

Além do seu trio com Robert Landfermann e Fabian Arends, atua como sideman em diversos conjuntos. Em 2012, ganhou o primeiro lugar no Steinway Jazz Prize para estudantes de piano da Renânia do Norte-Vestfália.

Entre 2016 e 2019 atuou como pianista em diversas produções da WDR Big Band e esteve envolvido em vários lançamentos de CD, como de Hendrika Entzian, Fabian Arends, WDR Big Band.

Os bilhetes têm o custo de 12 euros para o público em geral e 10 para sócios, sendo que as reservas podem ser feitas através de e-mail (reservas@re-creativarepublica14.pt).