Supermercados Apolónia procuram 60 colaboradores para reforçar equipa

Os Supermercados Apolónia voltam a promover a campanha de recrutamento nas lojas de Almancil, Galé e Lagoa, onde se encontram mais de 60 vagas em aberto.

A campanha de recrutamento «Open Days» dos Supermercados Apolónia já está a decorrer, terminando no final do mês, e englobando as três lojas do grupo, com o objetivo de contratar mais de 60 colaboradores para reforçar a sua equipa, tanto para a operação de verão, como para algumas posições permanentes.

Estes eventos de recrutamento vão acontecer nas três lojas do grupo, entre as 10h00 e as 18h00 horas, nos dias 21 (loja Galé), 22 (loja Lagoa) e 24 deste mês (loja Almancil).

Durante os três dias, os candidatos terão a oportunidade de conhecer as várias ofertas de emprego disponíveis e falar diretamente com a equipa de recursos humanos dos Supermercados Apolónia.

«Somos uma empresa familiar e valorizamos a proximidade com a nossa equipa. É por isso que os Open Days do Apolónia são uma prática comum da nossa empresa que nos possibilita conhecer os candidatos e transmitir-lhes a essência que nos caracteriza», explica Filipe Marques, responsável de Recursos Humanos.

«As edições anteriores desta campanha de recrutamento foram um sucesso e permitiram-nos reforçar a equipa com recursos humanos de grande valor. O desafio no recrutamento tem sido cada vez maior e com este tipo de ações temos conseguido manter uma taxa bastante efetiva no preenchimento das vagas. Acreditamos que este ano não será diferente», diz ainda.

Em aberto encontram-se vagas para diferentes áreas como Sistemas de Informação, Armazém e Logística ou para trabalhar nas várias secções das lojas.

Para garantir o lugar nos «Open Days», os Supermercados Apolónia recomendam que os interessados façam a sua pré-inscrição online, sendo que também é possível fazer a inscrição no próprio dia do evento.

Após uma triagem inicial, serão agendadas as entrevistas com os candidatos.

Os Supermercados Apolónia contam com três lojas e um centro logístico onde trabalham cerca de 400 colaboradores de forma permanente, celebrando quatro décadas este ano.

As inscrições para a loja da Galé podem ser feitas aqui, para Lagoa estão disponíveis aqui e para Almancil podem encontrar-se aqui.