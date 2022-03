Super propulsão naval da Mark 6 vence concurso INOVA ALGARVE 2.0

MarK 6, sediada em Loulé, é a grande vencedora do Concurso Inova Algarve 2.0 dirigido às Pequenas e Médias Empresas (PME) da região.

A empresa algarvia Mark 6 apresentou hoje o EquaDynamics, um sistema de propulsão naval inovadro que transforma o desperdício em consumo e reduz o consumo, elétrico ou combustível, até 55 por cento, assim como as emissões de CO2 para a atmosfera.

«A deslocação marítima não vai acabar diminuir, seja turismo, transporte de carga ou de passageiros. O problema são as emissões poluentes e gases de efeitos de estufa que as embarcações geram», explicou Daniel Varela, diretor de investigação da MarK 6, com formação em engenharia aeronáutica e experiência em metamateriais, termodinâmica, energias renováveis.

Apesar de hoje ainda não haver soluções elétricas com a autonomia que o transporte marítimo de mercadorias requerer, a empresa já está a pensar numa solução poderá facilitar essa transição.

«Colocámos alguns objetivos a atingir no nosso super sistema de propulsão como a deslocação mais eficiente, menos emissões por carga transportada ou distância percorrida, a viabilização da autonomia das embarcações elétricas para acelerar a transição energética no sector do transporte naval e redução de custos» operacionais, explicou Joana Pedroso, diretora de estratégia, com formação em marketing e experiência em inovação, tecnologias abertas e comunicação intersetorial.

A tecnologia resulta em dois pedidos de patente que estão a decorrer. Os fundadores da Mark 6 conceberam o produto para poder substituir o sistema de hélice tradicional em barcos já existentes, assim como catapultar a autonomia de novos, sobretudo, elétricos.

«Estamos a falar de poupanças de 55 por cento ou duplicar o impulso mantendo o mesmo consumo», explicou o empreender.

A Mark 6, além de ter ganho o concurso, foi a melhor da categoria de Turismo e Mar..

De entre os 15 os finalistas, foram distinguidos nas diferentes categorias os projetos:

Gribb, em Turismo e Agroalimentar;

Faro Story Spot, em Turismo e Tecnologias de Informação e Comunicação e Indústrias Culturais e Criativas;

EquaDynamics, em Turismo e Mar;

SAN – Saúde Integrativa, em Turismo e Saúde;

Âmago – Energia Inteligente, em Turismo e Energia Renováveis.

Cada um recebeu um prémio de cinco mil euros e o grande vencedor um prémio adicional de igual valor.

Na categoria Turismo e Agroalimentar valorizam-se os produtos da região, com a Gribb, de Portimão, que aposta na primeira produção biológica de cogumelos no Algarve, com 14 espécies, cinco das quais únicas a nível nacional e três com fins medicinais.

Com uma produção atual de 60 quilos por semana, diferencia-se pela circularidade transmutando desperdício em alimento, com um modelo de agricultura vertical e 100% biológico.

Na categoria Turismo e Tecnologias de Informação e Comunicação e Indústrias Culturais e Criativas, o vencedor é o Faro Story Spot, da Good Moments, que dá a conhecer a História de Faro, a relação da cidade com a Ria Formosa e a Dieta Mediterrânica.

Um projeto baseado na tecnologia e ferramentas multimédia, com abertura prevista para o final de abril.

A SAN-Saúde Integrativa, que pretende aplicar os princípios da sustentabilidade e a conexão à natureza como estilo de vida, foi a vencedora na categoria de Turismo e Saúde.

O projeto pioneiro assente numa equipa interdisciplinar tem em vista a construção de infraestruturas que permitam dar projeção internacional ao conceito.

Na categoria Turismo e Energia Renováveis, a Âmago – Energia Inteligente, que aposta na transformação de calor para águas quentes sanitárias, gerando poupanças superiores a 60 por cento, eliminando a necessidade das tradicionais caldeiras de combustíveis fósseis, em hotéis.

O Concurso de Projetos Empresariais Inovadores Inova Algarve 2.0, cofinanciado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE2020, contabilizou 63 projetos elegíveis, entre ideias e projetos implementados a partir de 1 de Janeiro de 2019, dos quais foram selecionados 15 finalistas, três de cada uma das cinco categoria. Fez parte do programa Algarve TECH Summit que decorre até sexta-feira, dia 1 de abril.