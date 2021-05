Sudoeste Retail Park vai nascer em Alcantarilha e criar 620 empregos

A cerimónia da primeira pedra do futuro Sudoeste Retail Park está marcada para quarta-feira, 19 de maio, às 15 horas, em Alcantarilha, Silves.

Este conjunto comercial, conta com uma Aérea Bruta Locável (ABL) de aproximadamente 14 500m2 onde estarão presentes cerca de 20 marcas, nacionais e internacionais, dos mais variados setores de atividade.

Um supermercado Continente, um espaço de eletrodomésticos da marca Radio Popular, bem como insígnias do sector da decoração como a Homa e o Espaço Casa e também o Burger King, uma marca de referência a nível mundial no setor da restauração.

Estas são algumas das insígnias incluídas neste complexo comercial que conta já com uma taxa de comercialização acima de 80 por cento.

Este empreendimento, um dos maiores de Portugal e o maior da região do Algarve na sua tipologia, será certamente um ponto de referência e interesse para toda a região.

Numa localização privilegiada junto à A22 (Via do Infante) e à EN125, representa um investimento de cerca de 25 milhões de euros e deverá fomentar a criação de cerca de 120 postos de trabalho em fase de obra e cerca de 500 postos de trabalho com o empreendimento em operação.

A construção, a cargo da Telhabel Construções SA, teve início em janeiro do corrente ano e estima-se a abertura ao público no verão de 2022.

A cerimónia de lançamento da primeira pedra irá realizar-se na quarta-feira, dia 19 de maio, pelas 15 horas e contará com a presença de alguns elementos da Câmara Municipal de Silves e de outros órgãos da região, bem como representantes de algumas das marcas que vão operar neste Retail Park.

Sobre a Retail Mind

A necessidade de dar maior visibilidade às marcas de retalho, num mercado cada vez mais exigente e concorrencial resultou na criação da Retail Mind – Global Retail Services.

Fundada em 2007, esta empresa é o resultado de vários anos de experiência no setor do retalho, com profissionais qualificados em variadas áreas de negócio, tendo já assessorado a expansão de dezenas de marcas, nacionais e internacionais.

Conta já com mais de 560 aberturas de lojas em cerca de 180 cidades, tendo contribuído direta ou indiretamente, para a criação de aproximadamente 8000 postos de trabalho.

A Retail Mind dedica-se també à promoção e comercialização de projetos imobiliários de retalho (Retail Parks).

Vítor Rocha, diretor-geral da Retail Mind refere que «é com grande satisfação que vemos o início da edificação deste projeto que será certamente uma referência para a região. Acompanhamos de perto o crescimento de inúmeras marcas de retalho, que confiam no nosso trabalho para as ajudar a crescer e a chegar cada vez mais longe. O mix comercial diversificado, com que compusemos este empreendimento, conta com marcas relevantes do panorama nacional e internacional e evidencia a atratividade ímpar deste projeto».