Stock Out apresenta os Saldos de Verão em São Brás de Alportel

O Jardim Carrera Viegas, em São Brás de Alportel, volta a ser palco de mais uma edição do Stock Out, este ano com a adesão de oito lojas locais.

Saldos do comércio local, petiscos, artesanato, música, moda, dança e muita animação infantil animam este fim de semana em São Brás de Alportel, com o regresso ao Jardim Carrera Viegas da Feira de Saldos de Verão Stock Out, que convida a conhecer e a adquirir os melhores produtos aos melhores preços, ao mesmo tempo que se diverte.

A diversidade e qualidade do comércio local mostram-se ao longo de três dias de descontos, integrados num espaço onde reina a animação para todas as idades e, em especial, para os mais novos, com carrinhos a pedais, insufláveis, slide, trampolim, pinturas faciais e tatuagens de glitter.

Esta sexta-feira, dia 1, o Stock Out abre portas às 19h00 e segue noite dentro, com David Brito e a Festa dos anos 80 com a participação do DJ Nuno Silva.

No sábado, dia 2, pelas 15h00, o Torneio de Malha promete aquecer o ambiente para a feira, que reabre às 19h00. O bailarico contará, desta feita, com Tiago Mendonça, numa noite marcada ainda pelo Desfile de moda da coleção de Miriian’Art, pelas 21h45, enquanto os Brasa Doirada sobem ao palco pelas 22h00.

No último dia, domingo, dia 3, o Stock Out tem como vizinha a tradicional Feira de Setembro, ao longo do dia, no Parque Roberto Nobre.

A partir das 17h00, a feira reabre com as atuações de Cláudia Cabrita e Inês Cruz, do Grupo Folclórico da Velha Guarda, os Almouraria, o Desfile de Moda Memória de Vestidos de Chita, promovido pelo Clube do Museu e o baile animado por Válter Reis.

Esta edição do Stock Out conta com a participação de oito lojas são-brasenses: Babaloo, Julie Boutique, Lingerie Filó, Loja Coelho Homem/Senhora e Criança, Safira Boutique, Sublime Fashion Store, Tininha e Little Violet, e com quase quatro dezenas de artesãos e produtores locais.

O Motoclube de São Brás «Unidos da Estrada» mantém a parceria com a Câmara Municipal de São Brás de Alportel neste evento, que conta também com o apoio da ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve, e da comunidade local.

De entrada gratuita, esta iniciativa dá continuidade às estratégias municipais de promoção e valorização do comércio local e de dinamização cultural.