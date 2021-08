StartUp Portimão festeja quatro anos de espírito empreendedor com duas talks inspiradoras. Carlos Miguel, secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional vai marcar presença no evento.

A Startup Portimão assinala na tarde de terça-feira, dia 10 de agosto, o seu quarto aniversário, com a realização de talks inspiradoras em que serão protagonistas Melissa Rito (REJOICE be genuine) e Pedro Esteves (Link-a-Ring), dois dos mais recentes empreendedores da incubadora do município, estando prevista na cerimónia de encerramento a presença do secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel.

Na sessão de abertura, agendada para as 16h30, Luís Matos Martins terá oportunidade de proceder ao balanço de quatro anos da StartUp Portimão e apresentar as conquistas e a visão de futuro da incubadora de Portimão, numa cerimónia em que marcarão presença o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve José Apolinário.

A primeira talk estará a cargo de Melissa Rito, que divulgará as matrizes da REJOICE be genuine, uma empresa sustentada na filosofia farm-to-truck e que disponibiliza os melhores ingredientes, produzidos por pequenos agricultores e produtores nacionais.

A ideia é proporcionar a vivência e a partilha de experiências ligadas à gastronomia, à cultura e ao bem-estar, ao mesmo tempo que a empresa pretende aumentar a consciência individual e coletiva para um futuro mais sustentável.

Quanto a Pedro Esteves, falará sobre a sua empresa consultora no sector da restauração Link-a-Ring, que criou com Teresa Sequeira e Joana Esteves.

Localizado na Aldeia do Carrasco, este espaço veio implementar no mercado uma solução de aluguer temporário de cozinha, ao permitir que, sem investimento inicial, qualquer pessoa possa testar o seu produto ou conceito de restauração, sem o risco de perder o valor investido.

Além deste novo conceito, a Link-a-Ring criou recentemente a Bomburgers Faro, uma marca de hambúrgueres artesanais, assim como a iTi Poke, que é o Poke Bar Digital da cidade de Portimão.

Para a cerimónia de encerramento, presidida por Filipe Vital, vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, é esperada a presença do secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel.

Seguir-se-á um networking e a visita às instalações da incubadora de empresas do município, localizadas no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), na freguesia da Mexilhoeira Grande, sendo a programação do 4º aniversário da StartUp Portimão transmitida em direto, a partir das 16h30, na sua página no Facebook.