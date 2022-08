StartUp Portimão celebra aniversário com visita de secretários de Estado

Incubadora portimonense assinala o seu quinto aniversário.

É já na próxima quarta-feira, dia 10 de agosto, que o dia será de festa na StartUp Portimão, que assinala nessa data o quinto aniversário «em prol do empreendedorismo» com diversas iniciativas, nas quais participarão Mário Filipe Campolargo, secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, e João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

O dia inicia-se a partir das 9h30 com uma sessão de capacitação integrada no programa Eu Sou Digital, iniciativa do Governo operacionalizada pela equipa do MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa, em parceria com várias entidades, e que trabalha com pessoas sem qualquer interação com o mundo online, através de ações de capacitação digital desenvolvidas por voluntários no contexto familiar ou em locais de proximidade na comunidade.

Dirigido a todos os portugueses que nunca usaram a internet, em particular os adultos acima dos 45 anos que pretendam adquirir competências digitais essenciais ao dia a dia, o programa tem por meta capacitar com competências digitais básicas os cidadãos infoexcluídos – aproximadamente dez por cento da população – no mais curto espaço de tempo.

Esta sessão irá contar com a colaboração de 12 pessoas identificadas como «digitalmente excluídas» pelo município de Portimão, pelas juntas de freguesia de Alvor, Mexilhoeira Grande e Portimão, participando igualmente a My Fairy Nany, uma startup incubada na StartUp Portimão que procura dar resposta à necessidade dos pais e das famílias que precisam de apoio para cuidar das suas crianças ou idosos.

Para as 11h00 está marcada a sessão de balanço «Cinco anos de StartUp Portimão», na qual participam Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar, Teresa Mendes, vereadora da Câmara Municipal de Portimão, Luís Matos Martins, em representação da StartUp Portimão, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e o secretário de Estado Mário Filipe Campolargo.

A partir das 11h30, realizam-se duas talks inspiradoras, dinamizadas por Carina Cruz (My Fairy Nanny) e Felippe Augusto (Welvind), dois jovens empreendedores sediados na incubadora portimonense, que falarão sobre as suas experiências e projetos.

A sessão de encerramento, marcada para as 12h00, estará a cargo de Álvaro Bila, vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, e do secretário de Estado João Paulo Correia, culminando este dia especial com a visita às instalações da incubadora e um cocktail dinamizado pela startup Breakfastaway, do empreendedor Leonardo Mariano que, à semelhança de Felippe Augusto, está instalado em Portimão ao abrigo do programa StartUp Visa, promovido pelo IAPMEI – Instituto de Apoio a Pequenas e Médias Empresas.

Este programa acolhe empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver projetos capazes de potenciar dinamismo na criação de empresas de tipo startup, com novas ideias e modelos de negócio, contribuindo para atrair profissionais altamente qualificados.

Os interessados em participar na programação da efeméride, que decorre nas instalações da incubadora localizadas no Autódromo Internacional do Algarve, devem proceder a inscrição prévia quer por e-mail, quer através deste link.

No mesmo dia irá ter lugar uma reunião do conselho consultivo e parceiros da StartUp Portimão, com o objetivo de refletir sobre o percurso da incubadora e perspetivar a estratégia futura.

Programa completo do aniversário da StartUp Portimão (10 de agosto):

9h30 | Eu Sou Digital

11h00 | Cinco anos de StartUp Portimão

Paulo Pinheiro – CEO da Parkalgar;

Teresa Mendes – vereadora da Câmara Municipal de Portimão;

José Apolinário – presidente da CCDR Algarve;

Mário Filipe Campolargo – secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa.

11h30 | Talks inspiradoras

Carina Cruz (My Fairy Nanny);

Felippe Augusto (Welvind).

12h00 | Sessão de encerramento

Álvaro Bila – vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão;

João Paulo Correia – secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

12h15 | Visita às instalações da incubadora e cocktail