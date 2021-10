StartUp Europe Week convida a um «mergulho» no empreendedorismo de Portimão.

No âmbito da adesão da StarUp Portimão à SEW – Startup Europe Week 2021, considerada o maior evento regional de empreendedorismo e movimento popular no mundo, está marcada para a tarde de 11 de outubro uma atividade de divulgação das oportunidades e ferramentas disponíveis na incubadora de empresas do município, destinadas à criação e desenvolvimento de negócios no concelho.

A iniciativa decorrerá nas instalações da StartUp Portimão, localizadas no Autódromo Internacional do Algarve, estando a sessão de boas-vindas e de apresentação da SEW agendada para as 17h00, com a presença de João Gambôa, vereador da Câmara Municipal de Portimão, e de Vanessa Batista, responsável pelos Territórios Criativos, que organizam localmente esta atividade.

Seguir-se-á o painel «Mergulha no empreendedorismo em Portimão», no qual participarão Fernando Horta (IAPMEI – Centro de Apoio Empresarial do Sul/Algarve), Juan Correia (diretor nacional da ANJE Algarve e empresário e professor universitário em áreas como Empreendedorismo e Inovação e Economia Digital) e Luís Silva (Tecnologias Imaginadas), estando previsto para as 18h00 o início de um período de perguntas e respostas, seguido de networking.

Os interessados em inscrever-se para esta atividade inserida na SEW 2021 devem fazê-lo aqui.

SEW está presente em mais de 50 países

A SEW visa ajudar os empreendedores a crescer e prosperar, onde quer que estejam ou de onde venham, tendo alcançado crescente projeção através de uma série de eventos focados no ecossistema local, que revelam aos empreendedores a rede de apoio disponível na localidade e na região onde se inserem.

Presente em mais de 300 cidades de cinco dezenas de países, a SEW possui a colaboração de mais de 250 coorganizadores/líderes de ecossistemas locais, tendo nas edições de 2016, 2017, 2018 e 2019 contado com um número superior a 150.000 empreendedores, que participaram nos eventos promovidos em todo o mundo.

Nas últimas quatro edições realizadas, interrompidas em 2020 devido à COVID-19, a SEW alcançou uma audiência global superior a seis milhões de empreendedores, obtida por meio de mais de 20 milhões de impressões em canais online e sociais.