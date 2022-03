Programa Startup Business Skills vai passar pelas incubadoras de Albufeira, Faro, Loulé, Portimão e Tavira entre março e junho.

Estão abertas as inscrições para o programa de capacitação Startup Business Skills (SBS), promovido pelo núcleo do Algarve da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

O programa de capacitação, que teve início no dia 10 de março, no Palácio Gama Lobo, em Loulé, tem como objetivo apoiar empresas e empreendedores em fase de lançamento dos seus negócios e também startups já constituídas, através de um ciclo de workshops presenciais e online, espalhados por cinco incubadoras do Algarve em Loulé, Faro, Albufeira, Portimão e Tavira.

Para Juan Correia, diretor nacional do Algarve, «esta é uma iniciativa fundamental para a ANJE e está alinhada com a estratégia de diversificação da base empresarial do Algarve. O ciclo de workshops Startup Business Skills integra o projeto RESTART, que foi pensado com o intuito de relançar a economia do Algarve pós-covid 19».

«É, por isso, fundamental, que o alinhamento regional, que se observa na rede de incubadoras, à qual a ANJE pertence, se propague para outros setores, de forma a garantir que a região sai reforçada do difícil período que atravessamos. Apenas teremos sucesso se enfrentarmos os desafios em conjunto», sublinha.

Os workshops, de média (3h.) e curta duração (1h.), vão focar-se nas temáticas de Management Tools (Ferramentas de Gestão), EU Funding (Financiamento por Fundos Comunitários), Marketing & Innovation (Marketing e Inovação) e Digital Transition (Transição Digital nas Empresas), essenciais na estruturação de qualquer empresa ou ideia de negócio.

Além dos workshops, o programa SBS contempla três Business Talks dedicadas à Transição Digital nos setores da Saúde, Turismo e Agroalimentar, no âmbito da Algarve Tech Hub Summit (28 de março a 2 de abril) e ainda 150 horas em sessões de mentoria individualizada junto das empresas e empreendedores que participarem nos workshops presenciais.

Estas sessões de capacitação vão decorrer entre março e junho deste ano e são uma ótima oportunidade para quem está a iniciar ou já iniciou uma atividade empresarial e queira aprofundar as suas competências em domínios relevantes, melhorar o desempenho das suas empresas ou projetos e criar redes de networking.

O Startup Business Skills é promovido pela ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários e dinamizado em parceria com a Rede Regional de Incubadoras do Algarve, integrando-se no projeto RESTART, financiado pelo CRESC Algarve 2020, que tem como parceiros a UALG/CRIA e o NERA.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser formalizadas através de um formulário e o programa completo pode ser consultado aqui.