Startup Albufeira estreia-se em evento mundial de empreendedorismo

A «Startup Albufeira – Centro de Acolhimento Empresarial», realiza na próxima quinta-feira, dia 14 de outubro, às 16h00, a sua primeira iniciativa, ao participar na SEW – Startup Europe Week, um encontro anual, a nível europeu, que tem como objetivo a realização de um showcase de oportunidades direcionadas para as StartUps, a nível local.

A estreante albufeirense participa na iniciativa sob o tema «O Ecossistema Empreendedor em Albufeira – Incentivos e Oportunidades». Esta é uma iniciativa que vai decorrer em mais de 300 cidades, de cerca de 50 países, e conta com mais de 250 coorganizadores, sendo considerado o maior evento regional de empreendedorismo do mundo.

De 2016 a 2019, mais de 200 mil empreendedores participaram nos eventos da SEW, em todo o mundo.

A sessão, que decorrerá no espaço da Startup Albufeira, localizado no Centro de Acolhimento Empresarial, junto do Mercado Municipal dos Caliços e da Escola Secundária de Albufeira, terá início às 16h00.

Assim, das 16h00 às 16h10 será feita uma sessão de Acolhimento e Boas-Vindas. Segue-se, até às 16h30, a apresentação da Incubadora e Projeto StartUp Albufeira, por Luís Matos Martins, administrador da «Territórios Criativos». De seguida, Inês Capão da Silva, gestora de Projetos da «Territórios Criativos», fará a apresentação da SEW e, às 16h35, Paulo Pereira – Founder & CEO da Neomarca, irá falar de «Incentivos e Oportunidades de financiamento no Turismo». Posteriormente e até às 17h30, decorrerá um momento de Q&A e Networking.

A participação é gratuita mas é necessário proceder à inscrição, bastando para isso, preencher o formulário que se encontra disponível aqui.

A Startup Albufeira é a incubadora de negócios promovida pela Câmara Municipal, em parceria com os Territórios Criativos, e que contará com dois polos distintos: um com enfoque na Criatividade e Turismo e o outro nos Produtos Endógenos e Gastronomia.

O polo direcionado para a Criatividade e Turismo, localizado no Centro de Acolhimento Empresarial, já se encontra a receber candidaturas. Para mais informações, poderá consultar o site da Startup Albufeira.