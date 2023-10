Sport Zone abre maior loja multimarca do Algarve no MAR Shopping

Com a inauguração a decorrer hoje, a loja da Sport Zone no MAR Shopping Algarve conta com 1146.63 metros quadrados e é a maior da região.

A Sport Zone continua com a sua estratégia de expansão e reforça a sua presença no Algarve com a abertura da nova loja no MAR Shopping, centro comercial em Loulé, numa inauguração que decorre ao longo do dia de hoje.

O novo espaço da retalhista de desporto distingue-se de todos os já existentes de norte a sul do país pelo seu conceito inovador, uma vez que tem por base o novo posicionamento da marca «Sport For Life», através do qual se pretende comunicar que a Sport Zone não é apenas uma loja de produtos desportivos, mas sim um friendly coach para toda a comunidade, pretendendo acompanhá-la em todas as fases.

De forma a proporcionar «uma experiência única aos seus clientes», existirá o espaço «Sports Lab», onde poderá analisar a sua passada e encontrar o calçado que melhor se adapta a cada pessoa, bem como uma área onde será possível personalizar os equipamentos desportivos com o nome e número pretendido.

Assim, a loja do MAR Shopping Algarve proporcionará serviços e experiências inovadoras e diferenciados a todos os seus visitantes.

«O MAR Shopping Algarve é o meeting place que é cada vez mais um ponto de encontro das famílias do Algarve, bem como de quem visita a região. Temos conseguido afirmar-nos dessa forma, oferecendo não só uma boa experiência de compra, mas serviços diferenciadores, que leva a que quem nos visita encontre neste espaço tudo o que necessita para um estilo de vida mais saudável e sustentável, bem como bons momentos para guardar na memória. É com enorme satisfação que acolhemos este conceito inovador da Sport Zone no Algarve e temos as portas abertas para marcas e projetos que se diferenciam», afirma Ana Antunes, diretora do centro comercial.

Com 1146.63 metros quadrados esta é a maior loja da região a vender marcas internacionais, como adidas, Champions, Ecko, Fila J&J, New Era, Norway, Puma, Boriken, Rip Curl e Vans.

Graças a esta abertura, a região passa a contar com cinco lojas Sport Zone.

«A nova loja do MAR Shopping reflete a nossa ambição de querermos aproximarmo-nos ainda mais da nossa comunidade. Traduzindo-se na nossa estratégia de crescimento, esta abertura favorece oportunidades únicas aos nossos clientes para que consigam beneficiar dos melhores produtos e acessórios desportivos», aponta Jorge Simões, diretor de marketing e e-commerce da marca.

A nova loja no Algarve está dividida em quatro zonas – homem, mulher, júnior e calçado –, e oferece uma variedade de produtos para diferentes desportos, como futebol, corrida, desportos de raquete, como ténis e padel, treino e desportos ao ar livre.

Como já é hábito, as lojas Sport Zone reúnem uma grande equipa de profissionais de diferentes áreas, prontos para recomendar e aconselhar o que os clientes necessitam para praticar o seu desporto preferido.

A loja do MAR Shopping Algarve já reúne uma nova equipa de colaboradores, mas ainda há oportunidades de emprego, que podem ser consultadas aqui.