Sorteio «O comércio sempre aberto» de Loulé deu 4500 euros

Realizou-se no Dia de Reis, 6 de janeiro, no Palácio Gama Lobo, o primeiro sorteio da campanha «O Comércio Sempre Aberto», durante o qual foram atribuídos vouchers no valor de 4500 euros para compras nas lojas do concelho de Loulé aderentes.

Esta é mais uma iniciativa da autarquia para apoiar os comerciantes num período particularmente difícil e insere-se no Programa de Ação para a Gestão da Crise Social e Económica (PAGCSE) para o sector.

Nasce de uma parceria do município com a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, a Associação de Empresários Por Quarteira e a empresa municipal Loulé Concelho Global.

Neste primeiro momento, foram sorteados 10 vales no valor de 150 euros, 20 vales no valor de 100 euros e 20 vales no valor de 50 euros.

Os vales podem ser descontados nos mais de 200 estabelecimentos aderentes à campanha em todo o concelho, sendo esta uma forma de atrair mais compradores a estas lojas, contribuindo, assim, para dinamizar a economia local.

Neste primeiro sorteio estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Vítor Aleixo, o presidente da direção da ACRAL, Paulo Alentejano, a diretora executiva da ACRAL, Ana Fernandes e Eduarda Barradas também da ACRAL, o presidente do conselho de administração da Loulé Concelho Global, David Pimentel, e o presidente da Direção da Associação de Empresários Por Quarteira, Vitor Duro.

Esta campanha irá decorrer até ao próximo dia 5 de abril, estando previstos mais três sorteios, nos dias 5 de fevereiro, 5 de março e 5 de abril.

Por cada 10 euros de compras nos estabelecimentos aderentes, estes entregarão um cupão para o cliente se habilitar ao sorteio.

Todas as informações sobre a campanha disponíveis em loulelocal.pt