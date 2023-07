«Sons no Jardim» vão animar as noites de Vila Real de Santo António

«Sons no Jardim» apresenta-se no Jardim da Avenida da República, em Vila Real de Santo António, para concertos de Salto e Bateu Morreu.

O ciclo «Sons no Jardim» regressa a Vila Real de Santo António e promete muita animação no Jardim da Avenida da República (frente à capitania), com duas noites de animação, em julho e agosto.

Com o rio Guadiana como cenário principal, a cidade vai transformar-se na melhor pista de dança ao ar livre, a partir das 22h00, ao som de Salto (29 de julho) e Bateu Matou (26 de agosto), numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Informações dos artistas do «Sons no Jardim»:

Salto

Criada em 2007, a banda Salto é composta por Guilherme Tomé Ribeiro, Luís Montenegro, Tito Romão e Filipe Louro, que adotaram desde logo um estilo muito próprio na forma de fazer música e de se apresentar em palco.

Editaram o primeiro longa-duração em 2012, com produção de New Max, e já passaram por inúmeros festivais de renome como Nos Alive, Super Bock Super Rock, Meo Sudoeste, Vodafone MexeFest, Paredes de Coura ou Rock in Rio Lisboa.

Bateu Matou

Ivo Costa (Batida, Sara Tavares), Quim Albergaria (Paus) e Riot (Buraka Som Sistema) criaram os Bateu Matou, em 2018, assumindo-se como uma banda de baile com sonoridades pop, afro e dança, ao encontro de um país cada vez mais multicultural.

«Chegou», editado em 2021, é o álbum de estreia dos Bateu Matou que, desde então, somam êxitos, com direito a participações nos maiores palcos de Portugal.

Os dois concertos do ciclo «Sons no Jardim» são de entrada livre.