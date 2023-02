«Sonos Falados» expõe sonhos de 104 mulheres em Silves

«Sonos Falados» apresenta uma exposição com os sonhos e os medos de 104 mulheres, explanados em almofadas, nas Piscinas Municipais de Silves.

A exposição «Sonos Falados» prepara-se para inaugurar no Complexo das Piscinas Municipais de Silves, amanhã, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, às 17h30, e fica patente até dia 25 de março.

A mostra é promovida pelo MDM – Movimento Democrático de Mulheres e conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves.

«Sonos Falados» trata-se de um projeto artístico de caráter colaborativo que conta com a participação de 104 mulheres de sectores profissionais distintos, que foram convidadas a, através de uma pequena almofada, executar um trabalho plástico que representasse, simbolicamente, o seu depositário de sonhos e/ou medos, deixando, sobre a almofada, as formas que contornam algumas das suas preocupações ou sonhos.

Desta iniciativa, lançada em 2014 (ano em que se assinalaram 104 anos da declaração e reconhecimento do 8 de março como Dia Internacional da Mulher) pelo núcleo de Évora do MDM Movimento Democrático de Mulheres e a equipa do projeto Criar Mundos De Igualdade I Agir E Convergir Para Mudar, resulta a exposição «Sonos Falados».

Sinopse da exposição:

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o núcleo de Évora do MDM – Movimento Democrático de Mulheres, e a equipa do projeto Criar Mundos De Igualdade I Agir E Convergir Para Mudar promoveram em parceria com o Museu de Évora, a exposição «Sonos Falados».

A proposta consistiu em distribuir, por um conjunto heterogéneo de mulheres, uma pequena almofada e colocar-lhes o desafio de fazer uma intervenção plástica na mesma.

A almofada enquanto objeto é o local físico onde são depositados, diariamente, os sonhos, as ansiedades, os medos e as ambições que se vão encadeando.

O desafio consistiu num convite paraa tentar representar, simbolicamente, o seu depositário de sonhos e/ou medos, isto é, deixar sobre a almofada as formas que contornam algumas das suas preocupações ou sonhos.

«Sonos Falados» é a exposição de 104 objetos intervencionados pelas 104 mulheres que participaram neste projeto e que foram convidadas quer a nível individual, quer pelo trabalho que desenvolvem em algumas instituições.