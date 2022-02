Sónia Silva nomeada para «Melhor Jovem Diretor de Hotel»

Sónia Silva, atual diretora do NAU Salgados Dunas Suites na shortlist dos Prémios Xénios – Excelência na Hotelaria 2022.

Sónia Silva, atual diretora do NAU Salgados Dunas Suites, do Grupo NAU Hotels & Resorts, acaba de ser nomeada para a categoria de «Melhor Jovem Director de Hotel» dos Prémios Xénios 2022 – Prémios Excelência na Hotelaria, atribuídos pela Associação de Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP).

Formada em Turismo pela Universidade do Algarve, Sónia Silva é um exemplo claro da aposta do grupo NAU Hotels & Resorts no talento das suas pessoas.

Sónia Silva integrou o grupo hoteleiro em 2013, onde iniciou funções como Rececionista, no hotel NAU Salgados Palace, tendo posteriormente transitado para o cargo de Guest Relations e de assistente de direção nas unidades hoteleiras do grupo NAU Hotels & Resorts em São Rafael.

A jovem dirige desde o início deste ano o hotel NAU Salgados Dunas Suites, localizado na Herdade dos Salgados, em Albufeira.

Contudo a direção hoteleira, nomeadamente no grupo NAU Hotels & Resorts não é uma novidade para Sónia Silva, que em 2017 foi convidada a assumir a liderança de outra unidade do grupo em Portimão, o Morgado Golf & Country Club, unidade essa que liderou durante quatro anos.

Na sua 10ª edição, os Prémios Xénios – Excelência na Hotelaria 2022, têm como objetivo distinguir os diretores hoteleiros, reconhecendo os profissionais de hotelaria e as empresas do setor, ou que nele operam, que se destacaram no ano de 2021, nas suas diferentes áreas ou departamentos de atuação.

A divulgação e entrega dos Prémios Xénios – Excelência na Hotelaria 2022 decorrerá durante o XVIII Congresso Nacional da ADHP, que acontecerá entre 31 de março a 2 de abril.