Sonae realiza dia de recrutamento no Algarve para refugiados ucranianos

Empresa tem cerca de uma centena de oportunidades de emprego no Algarve, que podem ser aproveitadas pelos refugiados da guerra.

A Sonae realiza amanhã, quinta-feira, dia 7 de julho, uma ação especial de recrutamento no Algarve destinada a refugiados da guerra.

A iniciativa, que decorrerá no Continente da Guia entre as 10h00 e as 18h00, visa acelerar a integração profissional dos refugiados ucranianos em Portugal que procuram oportunidades de trabalho que lhes permitam minimizar os impactos da guerra na sua vida.

O processo de recrutamento está focado nas competências profissionais e conhecimentos dos candidatos, procurando corresponder o seu perfil com oportunidades de emprego no Grupo Sonae. No último mês foram realizadas ações idênticas em Lisboa e Vila Nova de Gaia, que contaram com cerca de 400 candidatos presentes.

Atualmente, a Sonae tem cerca de 900 oportunidades de emprego em aberto em todo o país, das quais cerca de 100 no Algarve. Para a participação no dia de recrutamento, os interessados deverão inscrever-se no site bilingue criado para o efeito, disponível aqui.

Esta iniciativa decorre no âmbito do Sonae For Ukraine, programa que conta com a mobilização de recursos e know-how da empresa para apoiar os mais afetados pelo conflito na Ucrânia, através de três eixos de atuação principais: Chegada, Acolhimento, Emprego.

A iniciativa conta com a colaboração de dezenas de colaboradores das várias empresas do grupo para a sua operacionalização.

Os eixos de Chegada e Acolhimento têm sido trabalhados em coordenação, nomeadamente com o Alto Comissariado para as Migrações, autarquias locais e centros de acolhimento em várias regiões do país.

No eixo Emprego, a Sonae criou uma plataforma bilingue, em inglês e ucraniano, para facilitar os processos de recrutamento, que já teve resultado efetivo em contratações para empresas do Grupo.