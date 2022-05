Sommeliers e retalhistas dos EUA visitaram o Algarve

Algarve recebeu uma comitiva de sommeliers e retalhistas de vinho do mercado norte americano, numa iniciativa organizada pela ViniPortugal.

A Comissão vitivinícola do Algarve (CVA) foi a anfitriã desta iniciativa que contou com a participação dos produtores Morgado do Quintão, Convento do Paraíso, Quinta dos Vales e Aveleda (Villa Alvor).

A comitiva, acompanhada por Eugénio Jardim, embaixador dos vinhos de Portugal nos Estados Unidos da América (EUA), contou com a presença de sete sommeliers e retalhistas: Scott Tyree, Ali Schmidt, Arthur Hon, David Lynch, Kirk Walker, Sian Ferguson and Julie Dalton.

A ação de recepção da comitiva teve lugar no Morgado do Quintão, um dos projetos de enoturismo de destaque no Algarve, e marcou de forma bastante positiva a experiência dos presentes, que ficaram surpreendidos pela qualidade dos néctares, sobretudo com os vinhos da casta autóctone do Algarve, a Negra-Mole.

A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) é entidade acreditada desde 2012 para a certificação dos produtos vitivinícolas com Denominação de Origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira e Indicação Geográfica Algarve.

Tem registado, ao longo dos últimos anos, uma evolução bastante positiva ao nível do aumento do número de produtores, área de vinha, produção e qualidade dos vinhos.

A ViniPortugal é a entidade gestora da marca Wines of Portugal, através da qual é feita a promoção internacional do vinho português.