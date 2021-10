Software algarvio de gestão de transfers em destaque na Web Summit

Software algarvio Transfergest foi selecionado para marcar presença no próximo Web Summit, em Lisboa.

Após ter sido selecionado no ano de 2019 para participar na maior conferência de tecnologia e inovação do mundo, este ano, o software Transfergest irá de novo marcar presença na Web Summit, apoiado pelo programa Road 2 Web Summit (R2WS) – desenvolvido pela Startup Portugal, que na sua sexta edição, tem como objetivo alcançar 100 startups estabelecidas em Portugal.

Após dois anos de pandemia, e depois da passagem para o digital em 2020, o maior evento mundial de tecnologia, empreendedorismo e inovação volta a Lisboa entre os dias 1 e 4 de novembro.

«Tendo em conta as circunstâncias atuais, é cada vez mais urgente dar a conhecer ao público caras novas que caminham a largos passos para uma contribuição significativa para a inovação, não só do país, mas do mundo. Integrado nas 100 startups portuguesas para representar Portugal na Cimeira Tecnológica, a presença do software Transfergest e da equipa responsável pelo seu desenvolvimento como uma das startups portuguesas a marcar presença na conferência é um motivo de extremo orgulho, não só para a equipa de desenvolvimento, mas porque a participação no maior palco de empreendedorismo tecnológico representa uma oportunidade de escalada enorme para estas empresas que se encontram estabelecidas no mercado português, que como se sabe é demasiado pequeno para permitir que as startups evoluam de forma significativa», considera Carina Miguel, CEO da empresa.

O Software Transfergest, desenvolvido pela empresa oseubackoffice – Web Design, Software e Artes Gráficas, estabelecida em Albufeira, apresenta-se como uma plataforma que facilita a gestão eficaz das empresas de transfers e transportes Turísticos.

O software apresenta uma série de funcionalidades ligadas à gestão diária operacional, pelo que se afirma como sendo uma plataforma estabelecida no epicentro da atividade turística nacional.

«Estarmos presentes, fisicamente, pela segunda vez na Web Summit, a maior Conferência Europeia de Inovação e Empreendedorismo, por meio da seleção do programa Road 2 Web Summit da Startup Portugal, representa uma oportunidade clara de acesso a uma excelente rede de contactos, possibilitando, em larga escala, o networking e o acesso a investidores».

Atualmente «e no que toca ao Software Transfergest, temos o produto desenvolvido, possuímos uma carteira de clientes e agora necessitamos de capital para alavancar o crescimento do software».

«O nosso derradeiro objetivo é, e será sempre, continuar a trilhar o caminho para a digitalização e inovação tecnológica das Empresas de Transporte Turístico, não só na região do Algarve, mas também a nível nacional», conclui a CEO.