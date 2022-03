Sofia Martins dinamiza sessão sobre higiene oral em Quarteira

Sofia Martins é higienista oral e gestora local de saúde oral do Centro de Saúde de Loulé.

O polo de Quarteira da Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen recebe na próxima sexta-feira, dia 25 de março, às 21h00, mais uma sessão da rubrica «Vamos tirar dúvidas sobre…», desta vez com a higiene e saúde oral em destaque.

A convidada desta sessão será Sofia Martins, higienista oral, que abordará as principais doenças, a sua forma de prevenção e as estratégias do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral da Direção-Geral da Saúde.

No domingo, 20 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Saúde Oral, instituído pela Federação Mundial de Saúde Oral com o objetivo de reforçar, junto de todos, a importância da saúde da boca.

Para o quadriénio 2022-24 foi definido o lema «Tenha orgulho na sua boca», como forma de apelar à promoção da saúde e a autocuidado nesta matéria.

«É muito importante que cada um valorize e cuide da sua saúde oral, uma vez que esta é importante para a nossa felicidade e bem-estar geral», pode ler-se na sinopse do evento.

Esta tertúlia será, pois, «uma ferramenta com informações importantes para o público em geral».

Formada em Higiene Oral pela Faculdade de Medicina Dentaria de Lisboa desde 1998, Sofia Martins é técnica superior de Diagnóstico e Terapêutica – Área de Higiene Oral da ARS Algarve desde 2001.

É higienista oral e gestora local de saúde oral do Centro de Saúde de Loulé. Tem prática clínica desde 1998, com particular diferenciação em pacientes das áreas de Periodontologia e Implantologia.