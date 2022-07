Sismo de 3.4 registado 80 quilómetros a sul do Cabo de São Vicente

Abalo foi sentido em Lagoa.

Um sismo de magnitude 3.4 na Escala de Richter, com epicentro no mar, a cerca de 80 quilómetros do Cabo de São Vicente (Sagres), foi registado hoje às 14h59 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), «o abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Lagoa.

O Instituto afirma que «se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados».