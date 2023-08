Sindicato Independente dos Médicos convoca greve de dois dias

O SIM – Sindicato Independente dos Médicos está a convocar uma Greve Médica Regional para os dias 30 e 31 de agosto em vários pontos do país.

O Sindicato Independente dos Médicos – SIM declara uma Greve Médica Regional, sob a forma de paralisação total e com ausência dos locais de trabalho para todos os serviços e estabelecimentos onde os trabalhadores médicos exerçam funções na área das Administrações Regionais de Saúde do Alentejo e Algarve, bem como na Região Autónoma dos Açores, entre as 0 horas do dia 30 de agosto, até às 24 horas do dia 31.

Na prática, a presente luta dos médicos visa «fazer com que o governo dê uma resposta efetiva ao Caderno Reivindicativo sindical», de acordo com o pré-aviso publicado.

Além disso, visa também o «urgente encerramento da atividade da Mesa Negocial constituída entre o governo e o Sindicato Independente dos Médicos, e que especifica e prioritariamente, seja apresentada pelos ministros das Finanças e da Saúde uma proposta de Grelha Salarial que reponha a Carreira das perdas acumuladas por força da erosão inflacionista da última década e que posicione com honra e justiça toda a Classe Médica, incluindo os médicos internos, na Tabela Remuneratória Única da Função Pública», justifica o SIM.

O pré-aviso de Greve pode ser consultado aqui.