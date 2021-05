Sindicato acusa ARS Algarve de despedir enfermeiras por telefone

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) acusa Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve de despedir enfermeiras por telefone. Agravamento dos problemas laborais determinarão novas formas de denúncia e luta.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) tomou conhecimento que uma enfermeira do Centro de Saúde Albufeira, foi alertada por uma colega para a possibilidade de estar a exercer as suas funções, apesar de já não ter um vínculo contratual válido.

A situação, inesperada, causou alarme e foi confirmada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, durante um telefonema que a enfermeira fez, na sexta-feira, 14 de maio, para se inteirar da sua situação profissional.

No mesmo telefonema foi-lhe dito para não se apresentar ao serviço que iria iniciar na sala de tratamentos e que o contrato de trabalho já tinha caducado há quatro dias.

A enfermeira nunca tinha recebido antes qualquer aviso.

Para o SEP, este «é um episódio bizarro e representa um autêntico soco no estômago para todos os enfermeiros que tanto têm dado de si para minorar e travar a pandemia».

É sobretudo «uma falta de respeito inqualificável. Como é possível que se despeça alguém desta forma e, sobretudo, quando esses despedimentos determinaram a imediata sobrecarga de trabalho dos enfermeiros daqueles serviços e quando está em desenvolvimento o plano de vacinação?».

No seguimento deste episódio, o SEP apurou que este tipo de «dispensa» já tinha acontecido ou está para acontecer a 12 outras profissionais com contrato semelhante e a quem a ARS tinha prometido, inclusive, a renovação do contrato para mais quatro meses. O que não veio a verificar-se.

«É incompreensível o despedimento de enfermeiros ao final de quatro meses de serviço, sobretudo numa altura tão sensível e quando era possível a renovação por mais quatro meses, à semelhança do que tem vindo a acontecer com os restantes enfermeiros até agora», considera aquela força sindical em nota enviada à redação do barlavento.

O SEP considera «perverso que a ARS Algarve tenha tomado esta posição e o Ministério da Saúde o permita, ou seja, cessem contratos a termo a 10 e 11 de maio quando a 12 foi publicado um despacho estabelecendo que os contratos a termo resolutivo de trabalhadores que se encontrem a desempenhar funções, se mantêm até à conclusão de concurso para tempo indeterminado».

Por fim, o SEP sublinha que «estes despedimentos provocam instabilidade na organização do trabalho e constrangimentos na resposta à população, uma vez que as enfermeiras dispensadas estavam integradas na escala dos serviços para o desenvolvimento de diversas atividades, nomeadamente consultas domiciliárias, tratamentos, centros de vacinação, entre outras».

Sem respostas pela ARS, aos sucessivos pedidos de reunião apresentados pelo SEP e, com o agravamento dos problemas, o sindicato «assume o desenvolvimento, a curto prazo, de outras formas de denúncia e luta».