Simpósio destaca arqueologia náutica e subaquática de Lagos

Evento tem entrada livre.

O Auditório Paços do Concelho Séc. XXI irá acolher na próxima quarta-feira, dia 13 de abril, às 15h00, o I Simpósio de História e Arqueologia Náutica e Subaquática de Lagos, no qual será apresentada publicamente a investigação realizada na costa lacobrigense.

A iniciativa conjunta do Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (História, Territórios e Comunidades do Centro de Ecologia Funcional – Ciência para as Pessoas e o Planeta) e da Câmara Municipal de Lagos resulta do protocolo estabelecido em 2016 para o estudo, divulgação, salvaguarda e valorização do património.

Durante séculos, a praça-forte e a vila de Lagos funcionaram como ponto de apoio à navegação que, ora escalava, ora singrava ao largo do Barlavento Algarvio, numa área que ia de Odeceixe até para lá de Portimão.

Batalhas, tempestades, nevoeiros, erros de rota e ataques de corsários levavam ao encalhe, à colisão ou ao afundamento de centenas de navios. Para além de documentação em arquivo, todas estas perdas de navios geraram potenciais sítios de património cultural subaquático, monumentos submersos, hoje em dia com elevado valor científico, patrimonial e turístico.

Este primeiro simpósio irá refletir sobre a investigação efetuada até ao momento, partilhando os resultados com a comunidade. Em adição, pretende tornar cada vez mais aberta e acessível a ciência produzida na região do Algarve, sendo também apresentada publicamente a Base de Dados dos Naufrágios Históricos do Barlavento Algarvio por Alexandre Monteiro.

O evento tem entrada livre e contará com abertura de Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, e de Rosa Varela Gomes, diretora do IAP. As apresentações incidirão sobre o «Balanço dos trabalhos efetuados de 2006 a 2008 em Lagos e novas perspetivas» (Filipe Castro) e «Património Cultural Subaquático do período contemporâneo: A Segunda Guerra Mundial em águas do Algarve» (Paulo Costa).

Programa completo:

15h00 | Abertura

– Hugo Pereira – Presidente da Câmara Municipal de Lagos

– Rosa Varela Gomes – Diretora do IAP – Instituto de Arqueologia e Paleociências e Professora Associada com Agregação (IAP e HTC – CFE NOVA FCSH)

15h30 | Pausa/Café

16h00 | Filipe Castro (IAP e HTC – CFE NOVA FCSH)

Balanço dos trabalhos efetuados de 2006 a 2008 em Lagos e novas perspetivas

16h30 | Paulo Costa (HTC – CFE NOVA FCSH)

Património Cultural Subaquático do período contemporâneo: A Segunda Guerra Mundial em águas do Algarve

17h00 | Alexandre Monteiro (IAP e HTC – CFE NOVA FCSH)

A base de dados dos naufrágios históricos do Barlavento Algarvio

17h30 | Debate

18h30 | Encerramento