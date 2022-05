Símbolos Heráldicos de Loulé estarão «na linha do tempo»

Iniciativa tem entrada livre.

O ciclo «Loulé na linha do tempo» traz ao Arquivo Municipal Professor Joaquim Romero Magalhães, no dia 28 de maio, sábado, às 15h00, a conferência «Estudo histórico-artístico dos símbolos heráldicos de Loulé», apresentada por Lina Oliveira.

A heráldica autárquica, respeitando ao uso de armas por parte das autarquias, é bastante recente em termos oficiais, mas há testemunhos do uso de símbolos identificativos dos concelhos desde o início do séc. XIII, em selos e pedras de armas.

O mais antigo exemplar com uma imagem representativa do município de Loulé é uma pedra de armas de 1366 onde aparece gravado um loureiro, seguindo-se outras em que a mesma espécie arbórea, como elemento falante do topónimo, se ergue de uma torre ou de um castelo, sendo a imagem que perdurou de uma forma constante durante mais tempo, em diversos suportes, até ser ordenado oficialmente o brasão de armas de Loulé em 1935. Este é o seu estudo histórico-artístico.

Lina Oliveira é licenciada em História e História da Arte e Mestre em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde foi docente, tal como na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

Foi colaboradora externa na Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, na elaboração do Inventário do Património Artístico. É membro da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses e bolseira de investigação do CLEPUL e do ARTIS, na Faculdade de Letras de Lisboa, nas áreas de História e de História da Arte. Tem lecionado cursos livres, participado em congressos e publicado vários estudos e artigos.