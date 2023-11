Silves acolhe Jornadas da Rede de Museus do Algarve

A sexta edição das Jornadas da Rede de Museus do Algarve realizam-se na FISSUL – Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves, no dia 17 de novembro.

Designadas «Desafios do Património Cultural Imaterial: Comunidades, Sustentabilidade e Diversidade», as 6as Jornadas da Rede de Museus do Algarve (RMA), contam com o apoio da Câmara municipal de Silves e pretendem fazer um balanço crítico dos 20 anos da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO (2003 – 2023), promovendo assim a reflexão sobre os desafios que se colocam aos museus, na sua relação com as comunidades, num múltiplo olhar nacional, regional e local.

A Convenção assume o Património Cultural Imaterial (PCI) como gerador da diversidade cultural e garantia do desenvolvimento sustentável. Estes princípios têm-se refletido no desenvolvimento de políticas públicas, onde se inclui a criação de um quadro legal e instrumentos de salvaguarda, assim como, na valorização cultural, social e económica das manifestações do PCI e dos seus detentores, sejam eles, comunidades, grupos ou indivíduos (CGI).

Estas ações têm vindo a considerar as contradições e ameaças à continuidade e transmissão das manifestações de PCI, como por exemplo, a sua viabilidade económica, a transformação profunda das paisagens e contextos sociais associados, as alterações climáticas, a turistificação, entre outras. Visando a promoção de um desenvolvimento sustentável centrado no património cultural e natural, enquanto bem comum que responda às necessidades do presente, sem comprometer a satisfação das futuras gerações.

Assinalar as duas décadas da Convenção constitui um momento de balanço das visões, políticas e práticas que nela se baseiam, das ameaças à transmissão do PCI, assim como dos impactos sociais da sua patrimonialização nas comunidades, e o papel dos museus enquanto entidades inclusivas, empenhadas na diversidade cultural, nas iniciativas de proximidade, no bem-estar e melhoria de vida das populações.

A participação nas 6as Jornadas da Rede de Museus do algarve é livre e gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, até ao dia 15 de novembro. O programa completo pode ser consultado (aqui).