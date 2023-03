Silves volta a promover Prémio Nacional Literário João de Deus

O 2º Prémio Nacional Literário João de Deus é dedicado à Literatura Infantil e Juvenil, sendo que o vencedor receberá dez mil euros.

A 2.ª edição do Prémio Nacional Literário João de Deus foi apresentada na passada quarta-feira, dia 8 de março, em São Bartolomeu de Messines.

Este ano, a iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo «Terras do Arade», é dedicada à Literatura Infantil e Juvenil, sendo que as candidaturas decorrem até ao dia 8 de maio.

Podem candidatar-se autores nacionais ou estrangeiros, a residir em Portugal, maiores de 18 anos, que apresentem uma obra editada em livro, em língua portuguesa, cuja primeira edição tenha ocorrido nos anos 2021-2022, nos géneros prosa, poesia, dramaturgia ou livro ilustrado.

Luísa Ducla Soares, escritora portuguesa conceituada na área da Literatura Infantil; Ana Maria Magalhães, escritora de livros infanto-juvenis há mais de 30 anos, entre os quais a coleção «Uma Aventura»; e Rui Marques Veloso, antigo professor adjunto da Escola Superior de Educação de Coimbra, investigador no domínio da Literatura Infantil e fundador da Associação para a Promoção do Livro Infantil e Juvenil, foram as três personalidades convidadas para integrar o júri deste prémio, a quem caberá o trabalho de avaliar as obras a concurso.

O autor vencedor desta segunda edição do Prémio Nacional Literário João de Deus, que pretende impulsionar e reconhecer os escritores que tenham desenvolvido a sua carreira literária no âmbito do livro para crianças e jovens, receberá um prémio no valor pecuniário de 10 mil euros, numa cerimónia a realizar-se em março de 2024, no âmbito das comemorações do 194.º aniversário do poeta e pedagogo messinense.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis para consulta aqui.

Recorde-se que o Prémio Nacional Literário João de Deus é uma iniciativa bianual que pretende honrar a memória do escritor nascido em São Bartolomeu de Messines, cuja obra representa um património de elevada importância para a cultura regional e nacional.

Simultaneamente, pretende-se incentivar a produção e a criação literária em língua portuguesa, premiando, em cada edição, e de forma alternada, diversas categorias literárias.

Na 1.ª edição, realizada em 2021, dedicada ao género Poesia, foi vencedora a obra «Frentes de Fogo», de A.M. Pires Cabral.