Silves volta a disponibilizar Aulas de Fitness nas vertentes Terra e Água

A Câmara Municipal de Silves, no âmbito das atividades do Complexo das Piscinas Municipais, informa que as aulas Fitness, nas vertentes Água e Terra, têm início no próximo dia 13 de setembro.

As atividades serão levadas a cabo garantindo o cumprimento das orientações das autoridades de saúde. Cada sessão de Fitness Água está limitada a seis participantes em simultâneo.

No caso das aulas Fitness Terra, a lotação da sala 1 será de oito pessoas e da sala 2 de nove pessoas.

A participação nas aulas requer marcação prévia junto dos serviços do referido complexo, preferencialmente por via telefónica através do 282 440 270, e a apresentação obrigatória de Certificado Digital COVID-19 da União Europeia ou de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2.

O município de Silves lembrou ainda que o ginásio e a piscina (em regime de utilização livre) também já se encontram a funcionar. O ginásio, limitado à utilização de um máximo de 20 pessoas em simultâneo, funciona das 7h30 às 21h00, em blocos horários de 90 minutos.

Já a piscina, em regime livre, pode ser utilizada entre as 7h30 e as 16h30, com limite de oito utilizadores por bloco horário de 90 minutos.

A utilização dos balneários é permitida, unicamente, para efeitos de troca de roupa e duche, estando todos os restantes serviços (sauna, jacúzi e banho turco) encerrados.