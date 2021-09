Silves terá uma aula aberta de Yoga para receber o outono

Inscrições estão abertas até ao dia 20 de setembro.

A Câmara Municipal de Silves assinala o equinócio de outono com uma aula aberta de Yoga no dia 22 de setembro, quarta-feira, na zona ribeirinha da cidade.

A atividade inclui a dinamização de duas sessões: uma da parte da manhã, agendada para as 8h55, e a segunda ao final da tarde, às 19h10. A participação na iniciativa está sujeita a inscrição prévia obrigatória e é limitada às vagas existentes.

O Yoga é, segundo o município, «uma prática muito relacionada com a meditação que beneficia o corpo e a mente, promovendo um estilo de vida mais saudável e tranquilo».

A comemoração do equinócio de outono com esta atividade está relacionada com o simbolismo desta nova estação, «que inicia um período de introspeção. Nas aulas de Yoga, esta data é normalmente comemorada com a realização da saudação ao sol e de uma meditação diferente, centrada nas boas energias que advêm do cruzamento do sol com o plano do equador celeste».

As inscrições para a aula aberta de yoga decorrem até dia 20 de setembro, podendo ser efetuadas online, aqui, bem como na receção do Complexo das Piscinas Municipais de Silves ou através do endereço de e-mail (devendo ser fornecidos os seguintes dados: nome, data de nascimento, localidade, telefone, email, NIF e indicação da sessão onde o participante pretende inscrever-se).

Atendendo ao limite de vagas, todos aqueles que efetuarem inscrição online ou por e-mail irão receber um e-mail de confirmação de participação na atividade, que cumpre as orientações e normas da Direção-Geral de Saúde.