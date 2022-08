Silves tem novo espaço de lazer no Bairro da Caixa d’Água

Investimento ascendeu a cerca de 50 mil euros.

A Câmara Municipal de Silves concluiu recentemente a construção de um espaço de lazer no Bairro da Caixa d’Água, num investimento que ascendeu a cerca de 50 mil euros.

Este novo espaço foi alvo de trabalhos de pavimentação, criação de estacionamento, plantação de árvores, sistema de rega, iluminação e instalação de quatro equipamentos de musculação geriátrica, bancos e papeleiras.

Segundo a autarquia, o espaço simboliza «um investimento municipal que não pode ser dissociado do conjunto de intervenções e projetos que vêm sendo realizados na requalificação urbana e valorização do Bairro da Caixa d’Água, integrando-se também na estratégia mais geral da criação de espaços de lazer em vários pontos do concelho, visando a promoção do bem-estar físico e psicológico dos residentes e utentes, com especial incidência na população adulta e sénior».