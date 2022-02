Silves: Teatro de Marionetas conta história de «A laranja doce do Jesuíta»

«A laranja doce do Jesuíta» é o nome do teatro de marionetas que animará os mais novos na 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja.

A iniciativa, que terá lugar no espaço Laranjinha Kids, conta com sessões dirigidas à comunidade escolar no dia 18 de fevereiro, sexta-feira, às 11h00 e 14h00, e a famílias com crianças com idade superior a três anos, no dia 19, às 11h00, 15h00 e 16h00, e no domingo, dia 20, às 11h00.

Serão momentos que trarão «muita animação junto dos mais novos» e que irão contar a história de como um jesuíta entrou nos portões da Cidade Proibida para trazer consigo uma muda da laranja mais doce e de como foi a sua aventura até chegar a Silves.

O evento cumpre as orientações da Direção-Geral de Saúde e a entrada em cada sessão está condicionada à apresentação de voucher, entregue no local uma hora antes do inicio do espetáculo, e de certificação de vacinação ou teste negativo, para maiores de 12 anos.